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نجاح إجراء سحب أول عينة سائل" أمنيوسي" في الأحساء

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نجاح إجراء سحب أول عينة سائل" أمنيوسي" في الأحساء نجاح إجراء سحب أول عينة سائل" أمنيوسي" في الأحساء
بهدف اكتشاف العيوب الخلقية.. كحالة "متلازمة داون"

نجاح إجراء سحب أول عينة سائل

نجحت الفرق الطبية المتخصصة في وحدة علم الأجنة والحمل الخطر في مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء في إجراء سحب عينة سائل أمنيوسي "السائل المحيط بالجنين" من امرأة حامل.

ويهدف هذا الإجراء إلى اكتشاف العيوب الخلقية كحالة مرض صبغي مثل متلازمة داون أو غيرها من الأمراض الوراثية الأخرى لدى الجنين، في حال وجود تاريخ مرضي، وذلك لإعطاء الأم خطة متابعة لضمان حمل سليم حتى الولادة.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يستوعب 450 سريراً متخصصاً في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال.مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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