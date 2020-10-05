بعد 9 أشهرتعليق.. الإمارات تستأنف منح بعض تصاريح الدخول والعمل

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للأجانب العاملين في الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والعمالة المنزلية

بعد تعليقها قرابة 9 أشهر ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا،أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، استئناف منح بعض تصاريح الدخول والعمل في البلاد.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات في تغريدة على "تويتر"، إن الحكومة استأنفت منح تصاريح العمل للأجانب العاملين في الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك تصاريح دخول العمالة المنزلية.

ووفقًا لرويترز كانت الإمارات قد علقت في مارس الماضي إصدار جميع أنواع تصاريح العمل في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.الإمارات فيروس كورونا الجديد