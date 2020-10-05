أخبار عاجلة

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
عبر اتصال هاتفي بذويه.. سلطان بن سلمان يعزي في وفاة الطيار "الحسيني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد 9 أشهرتعليق.. الإمارات تستأنف منح بعض تصاريح الدخول والعمل

Print
بعد 9 أشهرتعليق.. الإمارات تستأنف منح بعض تصاريح الدخول والعمل بعد 9 أشهرتعليق.. الإمارات تستأنف منح بعض تصاريح الدخول والعمل
للأجانب العاملين في الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والعمالة المنزلية

بعد 9 أشهرتعليق.. الإمارات تستأنف منح بعض تصاريح الدخول والعمل

بعد تعليقها قرابة 9 أشهر ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار ،أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، استئناف منح بعض تصاريح الدخول والعمل في البلاد.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات في تغريدة على "تويتر"، إن استأنفت منح تصاريح العمل للأجانب العاملين في الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك تصاريح دخول العمالة المنزلية.

ووفقًا لرويترز كانت الإمارات قد علقت في مارس الماضي إصدار جميع أنواع تصاريح العمل في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.الإمارات فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية