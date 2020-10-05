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الحقيل يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني

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الحقيل يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني الحقيل يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني
مجلس الإدارة يضم 11 عضوًا وتضمّن تسمية خمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص

الحقيل يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير برئاسة أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي وعضوية كل من:

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، ممثلًا لإمارة منطقة مكة المكرمة.

المهندس خالد بن محمد الدغيثر، ممثلًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

فيصل بن محمد الشريف، ممثلًا لوزارة المالية.

قصي بن عبدالعزيز الفواز، ممثلًا لوزارة الإعلام.

محمد بن عبدالعزيز الوايلي، ممثلًا لوزارة التجارة.

وتضمن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية، تسمية خمسة أعضاء في مجلس إدارة الشركة يمثلون القطاع الخاص وهم كل من:

الدكتور محمد بن مطلق المطلق.

ياسر بن عبدالعزيز أبو عتيق.

عمرو بن محمد خاشقجي.

طارق بن عبدالرحمن فقيه.

حمد بن نبيل السليمان.

وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.

وجاء التشكيل الجديد عقب صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني والقاضية، بأن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ١١ عضوًا، تتم تسميتهم كل ثلاث سنوات برئاسة أمين محافظة جدة وخمسة أعضاء يمثلون: (إمارة منطقة مكة المكرمة- وزارة الشؤون البلدية والقروية- ووزارة المالية- ووزارة الإعلام- ووزارة التجارة)، بجانب خمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص، يسميهم وزير الشؤون البلدية والقروية ويحدد مكافآتهم.ماجد الحقيل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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