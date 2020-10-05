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الإمارات.. 932 إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة

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الإمارات.. 932 إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة الإمارات.. 932 إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة
الصحة: بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 99.733 حالة

الإمارات.. 932 إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الاثنين، عن 932 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ كاشفة عن إجراء 87 ألفًا و669 فحصًا جديدًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وقالت: ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الإمارات، في الكشف عن 932 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 99.733 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 429 حالة.

ووفق "وام" أعلنت الوزارة عن شفاء 1.287 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 89.410.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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