أمن وأمان.. شاهد الأجواء الروحانية تحيط بالمعتمرين وسط منظومة خدمات متكاملة

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مع تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية ووسائل السلامة حرصاً على سلامتهم

أجواء روحانية في المسجد الحرام ينعم بها المعتمرون، مع تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية ووسائل السلامة، حرصاً على سلامتهم وما يعيشونه من أمن وأمان، في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، من خدمات، وما جنّدته من إمكانات من أجل راحتهم وطمأنينتهم خلال أدائهم المناسك.

ويعيش ضيوف الرحمن أجواءً إيمانية وروحانية مكّنتهم من أداء عباداتهم بيسرٍ وسهولة واطمئنان، وسط جهود مكثّفة من الجهات المعنية لمتابعة المعتمرين وتقديم الخدمات لهم من قِبل الجهات المعنية.

المسجد الحرام مكة المكرمة