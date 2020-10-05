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"التعليم المستمر" بمكة تخصص بطاقة إهداء إلكترونية بمناسبة ‫اليوم العالمي للمعلم

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تحمل عبارات الشكر والثناء.. منك تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى وكيف يكون التفاني

شاركت إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة بتخصيص بطاقة إهداء فخر واعتزاز للمعلمين والمعلمات بأسمائهم، بمناسبة ‫اليوم العالمي للمعلم والذي يوافق اليوم 5 أكتوبر عبر الرابط التالي: https://tdmostmr.ek3.org/index.php

ومن جانبهما قدّم مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة خالد جميل الحارثي، ومديرة إدارة التعليم المستمر دلال اللحياني، بطاقة تهنئة لكل معلم ومعلمة بعبارات الشكر والثناء بمناسبة اليوم العالمي للمعلم جاء فيها: "منك تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى.. ومنك تعلمنا كيف يكون التفاني والإخلاص في العمل، ومعك آمنا أن لا مستحيل في سبيل الإبداع والرقي.. لذا فرض علينا تكريمك بأكاليل الزهور الجورية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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