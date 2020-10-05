أمير الكويت يستقبل عددًا من الأمراء المعزين في وفاة الشيخ صباح

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قدّموا التعازي لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

استقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في المطار الأميري اليوم: الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، يرافقهم الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، الذين قدموا التعازي في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما قدموا التعازي لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، والشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

نواف الأحمد الجابر الصباح الكويت