أخبار عاجلة

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
عبر اتصال هاتفي بذويه.. سلطان بن سلمان يعزي في وفاة الطيار "الحسيني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عسير.. تنبيه للأرصاد يعقبه تحذير "المدني": اتبعوا الإرشادات

Print
عسير.. تنبيه للأرصاد يعقبه تحذير "المدني": اتبعوا الإرشادات عسير.. تنبيه للأرصاد يعقبه تحذير "المدني": اتبعوا الإرشادات
قالت: أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط للبَرَد وجريان للسيول

عسير.. تنبيه للأرصاد يعقبه تحذير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وبارق وبلقرن وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ورجال ألمع ومحايل عسير، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، والتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن مسبّبات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومتابعة ما يبث من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للدفاع المدني: ‏https://www.998.gov.sa.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

شبكة عيون الإخبارية