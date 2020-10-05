عسير.. تنبيه للأرصاد يعقبه تحذير "المدني": اتبعوا الإرشادات

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قالت: أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط للبَرَد وجريان للسيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وبارق وبلقرن وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ورجال ألمع ومحايل عسير، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، والتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن مسبّبات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومتابعة ما يبث من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للدفاع المدني: ‏https://www.998.gov.sa.حالة الطقس الأرصاد