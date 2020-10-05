"سعود الطبية" تدعو المصابين بالربو إلى الالتزام بالخطة العلاجية

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شدّدت الحربي على المتابعة لدى طبيب الأسرة للتأكّد من التشخيص

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمستشفى الأطفال، أهمية اتباع المصابين بالربو الخطة العلاجية، وأخذ الدواء بالطريقة الصحيحة، إضافة إلى الابتعاد عن مثيرات الربو، وذلك مع قرب دخول فصل الشتاء.

وحذّرت استشارية الأطفال والأمراض الصدرية الدكتورة عبير الحربي؛ من تغيرات الطقس خلال هذه الأيام، وخاصة مرضى الربو، وعدم الخروج في وقت الغبار والرياح المثيرة للأتربة إلا للضرورة القصوى.

ونوّهت إلى أن الربو مرض مزمن يُصيب الأطفال والكبار ويسبب انقباضاً في القصيبات الهوائية نتيجة تحسُّس من مثيرات خارجية، مثل: الفيروسات، والروائح القوية كالبخور، واستنشاق دخان السجائر، والدخان الناتج من حرق الحطب والفحم، والقشرة الناتجة عن شعر الحيوانات الأليفة والمواشي.

وشدّدت الحربي؛ على ضرورة المتابعة لدى طبيب الأسرة أو طبيب الأطفال للتأكد من التشخيص وصرف الدواء اللازم، حيث توجد عدة خيارات متوافرة لعلاج الربو، مثل البخاخات الموسعة للشعب، إلى جانب العلاجات الوقائية بأنواعها مثل بخاخ الكورتيزون.مدينة الملك سعود الطبية