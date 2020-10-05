حادث مروري بالدائري الرابع بمكة يخلف 5 إصابات بينها 3 خطرة

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تم تقديم الخدمة الإسعافية ونقلهم إلى مستشفى النور التخصصي

أُصيب 5 أشخاص في حادث مروري، صباح اليوم، على الطريق الدائري الرابع بمكة المكرّمة؛ وُصفت 3 منها بالخطرة.

في التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، فجر اليوم، بلاغاً من غرفة العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم في الدائري الرابع بالتحديد بعد جسر العكيشية في اتجاه العوالي بمكة المكرّمة، وبه عدد من المصابين؛ وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة عبدالعزيز بادومان؛ أنه عند وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود 5 إصابات؛ 3 منها خطرة وإصابة متوسطة، وإصابة بسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.حادث مروري هيئة الهلال الأحمر