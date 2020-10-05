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جازان.. سطو على منزل مُسِن وسرقة قرابة 200 ألف ريال والشرطة تباشر

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جازان.. سطو على منزل مُسِن وسرقة قرابة 200 ألف ريال والشرطة تباشر جازان.. سطو على منزل مُسِن وسرقة قرابة 200 ألف ريال والشرطة تباشر
يعيش وحيداً في مركز الجبل الأسود بمحافظة الريث.. هاجمه أفارقة وكبّلوه

جازان.. سطو على منزل مُسِن وسرقة قرابة 200 ألف ريال والشرطة تباشر

كشفت مصادر لـ"سبق"، أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان تحقّق في بلاغ تعرُّض منزل مواطن مُسِن في مركز الجبل الأسود بمحافظة الريث للسطو من قِبل "أفارقة"، وسلبهم نحو 200 ألف ريال بعد تكبيله وخنقه حتى دخل في حالة إغماء، وهروب الأفارقة.

وبيّنت المصادر أن المُسِن يعيش وحيداً وباغته الأفارقة وسلبوا منه المبالغ فيما تتولى الجهات الأمنية التحقيق حول مُلابسات القضية.

وكان سكان الجبل الأسود قد فجعوا بالواقعة وهرعوا لإبلاغ الجهات الأمنية التي اتخذت الإجراءات النظامية على الفور.الجهات الأمنية سرقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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