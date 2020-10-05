عبر 33 شاشة إلكترونية.. أمانة مكة تهنئ المعلمين والمعلمات بمناسبة يومهم العالمي

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تقديرًا لجهودهم الكبيرة خلال الفترة الأخيرة لإرسال الرسالة التعليمية "عن بُعد"

في لمسة وفاء وعرفان بادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، والإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، وإدارة تشغيل وصيانة الإنارة، بإرسال التهنئة والتبريكات للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم 2020 تحت عنوان: "المعلمون.. بناة الوطن وصناع النجاح".

وبثت أمانة العاصمة المقدسة رسائل التهنئة عبر 33 شاشة إلكترونية موجودة بشوارع وميادين مكة المكرمة، إضافة إلى تصميم منشورات وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمانة، مقدمةً الشكر الجزيل للمعلمين والمعلمات على ما بذلوا من جهد واهتمام في إيصال الرسالة التعليمية "عن بُعد" لأبنائنا الطلاب والطالبات، وتوفير منصات إلكترونية أثبتت كفاءتها وفعاليتها العالية، والتي ستعود بالخير والازدهار على الوطن وأبنائه بمشيئة الله تعالى.

أمانة العاصمة المقدسة