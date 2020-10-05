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السفارة الأمريكية تحتفي بـ"سلطان بن سلمان" بمناسبة أسبوع الفضاء

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كأول عربي مسلم يطير للفضاء على متن المكوك ديسكفري عام 1985

السفارة الأمريكية تحتفي بـ

احتفت السفارة الأمريكية بالرياض برئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الأسبوع العالمي للفضاء.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي: "بمناسبة الأسبوع العالمي للفضاء، دعونا نتذكر الأمير سلطان بن سلمان، الذي كان أول عربي مسلم يطير للفضاء كأخصائي حمولة، على متن المكوك الأمريكي ديسكفري في 17يونيو 1985".

وكان مكوك الفضاء ديسكفري قد انطلق في 17 يونيو 1985 حاملًا طاقمًا من سبعة رواد هم: "الأمير سلطان بن سلمان" أول رائد فضاء عربي مسلم، وقائد الرحلة "دانيال براندنشتاين"، ومعاونه "جون كرايتون"، والعلماء "جون فابيان"، و"ستيفن ناجل"، و"شتنون لوسيد"، والفرنسي "باترياك بوردي".

السفارة الأمريكية تحتفي بـ

الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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