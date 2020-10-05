أخبار عاجلة

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
عبر اتصال هاتفي بذويه.. سلطان بن سلمان يعزي في وفاة الطيار "الحسيني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة" تقدم نصائح لمرضى الربو عند الشعور بأعراض

Print
"الصحة" تقدم نصائح لمرضى الربو عند الشعور بأعراض فيروس كورونا "الصحة" تقدم نصائح لمرضى الربو عند الشعور بأعراض
قالت الوزارة: ننصح دائماً بغسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار

قدّمت وزارة الصحة عدة نصائح لمرضى الربو عند الشعور بأعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، أنه في حال الإصابة بالإنفلونزا أو أي عدوى تنفسية أخرى، فإنه لابد من اتباع الإجراءات والخطوات الوقائية التي ننصح بها دائماً والمتمثلة في "غسل اليدين، أو تعقيمهما باستمرار، إلى جانب تجنب مشاركة الأدوات الشخصية، والحصول على قسطٍ كافٍ من النوم والراحة، إضافة إلى الإكثار من السوائل، والحصول على لقاح الإنفلونزا السنوية".

كما نصحتهم بضرورة الإقلاع عن التدخين؛ لأنه قد يزيد من احتمالية العدوى، وزيادة الأعراض لدى مرضى الربو، مؤكدة أهمية التواصل مع الطبيب المعالج، والاتصال على (937) إذا طرأت عليهم أيّ أعراض تنفسية.وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية