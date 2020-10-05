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بومبيو يعلن أن البيت الأبيض مستعد لأيّ تطورات مرتبطة بمرض

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بومبيو يعلن أن البيت الأبيض مستعد لأيّ تطورات مرتبطة بمرض ترامب بومبيو يعلن أن البيت الأبيض مستعد لأيّ تطورات مرتبطة بمرض
قال: جاهزون تماماً لجميع السيناريوهات ووزارة الخارجية ودبلوماسيونا مستعدون

بومبيو يعلن أن البيت الأبيض مستعد لأيّ تطورات مرتبطة بمرض ترامب

أكّد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو؛ أن الإدارة الأمريكية مستعدة لأي تطور في الموقف بشأن مرض الرئيس دونالد ؛ وكذلك لأي أعمال عدائية من دول أجنبية بهذا الخصوص.

وقال بومبيو؛ في تصريح صحفي: "نحن جاهزون تماما لجميع السيناريوهات التي يمكن أن تجري"، مشيرا إلى أن ترامب عقد أمس الأحد اجتماعاً (عن بُعد) من المستشفى مباشرة مع مسؤولي الإدارة المسؤولين المختصين بقضايا الأمن القومي، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي "تحدث اليوم مع كامل الفريق المسؤول عن الأمن القومي".

وسُئل بومبيو؛ أيضاً عمّا إذا كان بإمكان أي دولة أجنبية الاستفادة من مرض ترامب لمصلحتها، فردّ قائلاً: "الفريق بأكمله جاهز.. نعلم أن هناك جهات معادية في العالم. الولايات المتحدة جاهزة تماماً، ووزارة الخارجية ودبلوماسيونا مستعدون. تحدثت بعد ظهر اليوم مع الجنرال مارك ميلي (رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية).. الجميع جاهز".

وكان أطباء ترامب قد أعلنوا أن الرئيس الأمريكي قد يخرج من المستشفى يوم الإثنين، وبعد ذلك سيعود إلى البيت الأبيض، حيث سيواصل العلاج، في حين أن جدول أعمال ترامب ليوم الإثنين، الصادر عن البيت الأبيض، لا يتضمن أي نشاطات بمشاركة الزعيم الأمريكي، كما لم يحدّد البيت الأبيض ما إذا كان ترامب سيخرج من المستشفى.

أعلن ترامب، مساء الجمعة، على حسابه في "تويتر"، أنه أصيب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وأدخل الرئيس الأمريكي إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني مساء الجمعة.

وكإجراءٍ احترازي، سيقضي ترامب الأيام المقبلة في هذه المؤسسة الطبية، لمواصلة العمل من هناك، كما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني.

وقبل الانتقال إلى المستشفى، نشر الرئيس الأمريكي رسالة مصوّرة على تويتر أكد فيها أنه وميلانيا بخير.

وتم اكتشاف في الأيام الأخيرة أيضاً لدى مساعدة الرئيس هوب هيكس؛ ومستشارة ترامب السابقة كيليان كونواي؛ ولدى ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، ورئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا مكدانيل؛ ومدير حملة البيت الأبيض وليام ستيبين؛ ومساعد ترامب الشخصي نيك لونا؛ وثلاثة صحفيين يعملون في البيت الأبيض.مايك بومبيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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