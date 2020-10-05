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"كيت": نأمل أن تجرى في موعدها المحدد 15 أكتوبر وسنتكيف مع أي تغيرات

أعلنت حملة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، أنه مستعد لإمكانية تأجيل المناظرة مع ترامب في حال تَطلب الأمر.

وأضافت كيت بيدينجفيلد، نائبة مدير الحملة لشبكة "ABC" نيوز: "نأمل أن تجري المناقشة في اليوم المقرر 15 أكتوبر؛ لكن من الواضح أننا سنتكيف مع أي تغييرات يجب إجراؤها".

وأعربت "كيت" عن أن الكثير سيعتمد على الحالة الصحية لترامب، مضيفة: نحن، مثل أي شخص آخر في البلاد، نتمنى له (لترامب) الشفاء العاجل والكامل"ً.

وفي الوقت نفسه -وبحسب "روسيا اليوم"- أشارت إلى أن بايدن اتخذ جميع الاحتياطات، ويقوم بحملته بأمان و"يضرب مثالًا يُحتذى به".

وتم نقل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلى مستشفى عسكري في ضواحي واشنطن. بعد إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وفي أحدث تقرير حول حالة الرئيس الصحية، قال فريقه الطبي، في وقت سابق من أمس الأحد: إنه يواصل التحسن؛ مضيفًا أنه عانى مرتين من انخفاض الأوكسجين في الدم خلال مرضه الحالي.دونالد ترامب جو بايدن