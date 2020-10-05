"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة.. و"المدني" تحذّر

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دعت الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، منطقة مكة المكرّمة من سحب رعدية ممطرة على عددٍ من المحافظات: أضم والطائف وميسان والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.حالة الطقس الأرصاد أمطار