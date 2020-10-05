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كورونا حول العالم.. 1.037 مليون وفاة و35.2 مليون إصابة

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كورونا حول العالم.. 1.037 مليون وفاة و35.2 مليون إصابة كورونا حول العالم.. 1.037 مليون وفاة و35.2 مليون إصابة
الولايات المتحدة تتصدر الإصابات تليها الهند ثم البرازيل

كورونا حول العالم.. 1.037 مليون وفاة و35.2 مليون إصابة

أظهرت بيانات مجمعة لحالات ، اقتراب إجمالي الإصابات في أنحاء العالم من 35.2 مليونًا، حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الـ06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات، بلغ 35.157 مليونًا، والمتعافين 24.5 مليونًا؛ فيما تجاوزت الوفيات 1.037 مليون.

ووفق ما نقلته الألمانية، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بالإصابة، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وكولومبيا، وبيرو، والأرجنتين، وإسبانيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وبيرو.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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