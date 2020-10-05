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ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع خليجي ناقش نشر المعرفة والتوعية الرقابية

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ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع خليجي ناقش نشر المعرفة والتوعية الرقابية ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع خليجي ناقش نشر المعرفة والتوعية الرقابية
إضافة لعدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات

ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع خليجي ناقش نشر المعرفة والتوعية الرقابية

شارك الديوان العام للمحاسبة، أمس، عبر الاتصال المرئي، في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في مجالات المراجعة، ومن أهمها متابعة ما تم اتخاذه من قرارات صادرة عن الاجتماع السادس عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة الذي عُقد في سلطنة عُمان عام 2019م، كما تم استعراض تجارب الدواوين في مجال الرقابة الشاملة.

وناقش المجتمعون أهمية نشر المعرفة والتوعية في مجال الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إقامة الندوات وورش العمل التدريبية عن بُعد وعبر المنصات الإلكترونية المخصصة، مؤكدين أن ذلك يعد من أفضل الطرق لنشر وتبادل المعرفة والخبرات بين العاملين في مجال الرقابة والمراجعة، خاصةً في ظل الظروف الحالية لجائحة (كورونا).الديوان العام للمحاسبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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