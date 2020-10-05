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تسريبات تكشف عن ضغوط حكومية على "فيسبوك" لكشف معلومات مستخدميها

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تسريبات تكشف عن ضغوط حكومية على "فيسبوك" لكشف معلومات مستخدميها تسريبات تكشف عن ضغوط حكومية على "فيسبوك" لكشف معلومات مستخدميها
من دول عديدة و"واتساب" و"إنستجرام" أبرز المستهدفين

تسريبات تكشف عن ضغوط حكومية على

كشفت تسريبات صحفية عديدة الضغوط الحكومية، التي يتم فرضها على شركة "فيسبوك" من أجل فضح معلومات عن مستخدميها.

وأشارت التسريبات، التي نشر فحواها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تطبيقَي "واتساب" و"إنستجرام" المملوكين لـ"فيسبوك" أبرز المستهدفين لتلك الضغوط.

وأظهرت التسريبات، وفقاً لوثيقة داخلية، إلى أن "فيسبوك" تعرّض لضغوط حكومية شديدة خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى التهديد بحظر تطبيقَي "واتساب" وإنستجرام".

وتشير الوثيقة الداخلية إلى أن "فيسبوك" رفضت الضغوط الحكومية كافة من دول عديدة، لفضح معلومات مستخدميها الخاصة.

كما تضمنت الضغوط أيضاً التهديد بمراجعة صفقات استحواذ "فيسبوك" على "واتساب" و"إنستجرام" وفرض عقوبات عليها أو إلغاء صفقات الاستحواذ.

ورفضت "فيسبوك" التعليق عند سؤالها حول صحة تلك التسريبات والوثائق الداخلية.

وحذّر عدد من خبراء التقنية والأمن السيبراني من احتمالية رضوخ "فيسبوك" لتلك الضغوط، خاصة إذا تمّ فرض عقوبات عليها، خاصة أنها مضطرة لتقديم نوع من الدفاع في حال دخلت تلك التهديدات حيز التنفيذ.فيسبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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