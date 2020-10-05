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النفط تصعد 2% مدعومة بتصريحات "أطباء "

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أسعار النفط تصعد 2% مدعومة بتصريحات "أطباء ترامب" النفط تصعد 2% مدعومة بتصريحات "أطباء "
برنت صعد لـ40.11 دولارًا للبرميل وربح بما يعادل 2.1%

أسعار النفط تصعد 2% مدعومة بتصريحات

زادت النفط بأكثر من 2%، الاثنين، مدعومة بتصريحات من أطباء للرئيس الأمريكي دونالد تشير إلى إمكانية خروجه من المستشفى اليوم؛ وذلك بعد أيام قليلة من تشخيص إصابته بفيروس كورونا الذي أثار ذعرًا على نطاق واسع.

وقلّصت المعلومات الجديدة عن صحة ترامب، حجم الضبابية السياسية في الأسواق العالمية؛ وهو ما دفع برنت للصعود إلى 40.11 دولارًا للبرميل؛ إذ ربح 84 سنتًا بما يعادل 2.1%. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتًا، أو 2.5%، إلى 37.96 دولارًا للبرميل.

وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من 4% يوم الجمعة، وسط ضبابية تكتنف صحة ترامب، وهو ما جاء علاوة على مخاوف من أن تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد يقوض التعافي الاقتصادي العالمي.

ووفق "رويترز" فإن محللين قالوا إن صعود اليوم مدفوع بانحسار مبعث القلق الأكبر بشأن صحة ترامب، رغم بعض المؤشرات المتباينة حول ذلك.

هذا وقد شهدت ليبيا، وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، زيادة في إنتاجها لقرب ثلاثة أمثاله؛ إذ بلغ 270 ألف برميل يوميًّا في الأسبوع الماضي، بعد أن خففت قوات من الشرق حصارًا على البنية التحتية النفطية للبلاد.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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