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القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى يوم العبور

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القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى يوم العبور القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى يوم العبور
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم

القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى يوم العبور

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح ؛ رئيس جمهورية العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له راجياً لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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