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كورونا في الهند.. 75 ألف إصابة جديدة والحصيلة ترتفع إلى 6.6 ملايين

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كورونا في الهند.. 75 ألف إصابة جديدة والحصيلة ترتفع إلى 6.6 ملايين كورونا في الهند.. 75 ألف إصابة جديدة والحصيلة ترتفع إلى 6.6 ملايين
وزارة الصحة: سجلنا أكثر من 900 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا في الهند.. 75 ألف إصابة جديدة والحصيلة ترتفع إلى 6.6 ملايين

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 75 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 900 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يكون قد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 6.6 ملايبن إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

ووفق "رويترز" حصد الفيروس في الهند أرواح 102685 شخصًا حتى الآن، حسب الأرقام الرسمية.

وتعتبر الهند من أكثر الدول تضررًا جراء تفشي الوباء؛ حيث تحتل المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات، والمرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد الوفيات.الهند الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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