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البرازيل: 8456 إصابة جديدة بكورونا و365 وفاة

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البرازيل: 8456 إصابة جديدة بكورونا و365 وفاة البرازيل: 8456 إصابة جديدة بكورونا و365 وفاة
خلال الـ24 ساعة الماضية

البرازيل: 8456 إصابة جديدة بكورونا و365 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الاثنين، تسجيل 8456 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ وهو أدنى معدل للإصابات منذ منتصف مايو؛ فضلًا عن 365 حالة وفاة بسبب المرض.

وطبقًا لبيان الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و263208 حالات منذ بداية الجائحة؛ بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 146352.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا؛ ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.البرازيل الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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