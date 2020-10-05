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"" يفاجئ أنصاره بالخروج من المستشفى لتحيتهم عبر سيارة دفع رباعي

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"ترامب" يفاجئ أنصاره بالخروج من المستشفى لتحيتهم عبر سيارة دفع رباعي "" يفاجئ أنصاره بالخروج من المستشفى لتحيتهم عبر سيارة دفع رباعي
قال: كانت رحلة ممتعة تعلمت الكثير عن

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ، الأحد، أنصاره في محيط مستشفى والتر ريد العسكري، بالخروج لتحيتهم عبر سيارة دفع رباعي.

وارتدى ترامب كمامة عندما كان في داخل السيارة؛ فيما لوّح بيديه لتحية مؤيديه، طبقًا لـ"سي إن إن".

وقبل قيامه بجولته، قال ترامب في مقطع نشره في حسابه أنه سيُجري "زيارة مفاجئة" لأنصاره، الذين احتشدوا قرب المستشفى.

وأضاف ترامب: "كانت رحلة ممتعة، تعلمت الكثير عن فيروس كورونا، في مدرسة حقيقية، أنا حقيقة ذاهب إلى المدرسة، أنا فهمته (الوباء)، نحن نحب الولايات المتحدة، ونحب ما حدث".

وبعد جولته بسيارة الدفع الرباعي، عاد ترامب إلى داخل المستشفى، حسب بيان صادر عن نائب متحدث البيت الأبيض جود ديري.

وقال ديري: "قام الرئيس ترامب برحلة قصيرة في موكب للتلويح لأنصاره في الخارج، وعاد الآن إلى الجناح الرئاسي داخل والتر ريد".

وكان ترامب قد نقل إلى مستشفى والتر ريد بولاية ميريلاند، يوم الجمعة، بعد ساعات من إعلانه إصابته وزوجته ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا.دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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