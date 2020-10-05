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للمرة الثانية.. هذه الدولة تعلن تغلبها على

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للمرة الثانية.. هذه الدولة تعلن تغلبها على فيروس كورونا للمرة الثانية.. هذه الدولة تعلن تغلبها على
فرضت إغلاقاً مشدّداً على البلاد بين أواخر مارس ومايو

للمرة الثانية.. هذه الدولة تعلن تغلبها على فيروس كورونا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن؛ الإثنين، رفع القيود التي كانت قد فُرضت في أوكلاند لمواجهة موجة ثانية من جائحة كوفيد-19، قائلة إن بلادها تغلبت الآن على الفيروس "مرة أخرى".

وإثر فرض إغلاق مشدّد على المستوى الوطني بين أواخر مارس وأواخر مايو، ساد اعتقاد بأن البلاد على وشك القضاء على في مرحلة ما بعد مرور مئة ويومين دون تسجيل أيّ عدوى.

غير أن بؤرةً جديدة للوباء ظهرت في أوكلاند في أغسطس، ما أجبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، على الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً حتى بداية سبتمبر.

وفي ظل عدم وجود حالات إصابة مؤكّدة جديدة في أوكلاند منذ 12 يوماً، قالت أردرن؛ الإثنين، إن الفيروس بات الآن تحت السيطرة، وهنّأت السكان على تحمُّلهم حجراً ثانياً.

وصرحت زعيمة حزب العمال: "لقد تمسك سكان أوكلاند ونيوزيلندا بالخطة التي نجحت مرتين الآن، وتغلّبوا على الفيروس مرة أخرى".

يأتي هذا النجاح في وقت مناسب بالنسبة إلى أردرن، إذ إن الناخبين دُعُوا إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة في 17 أكتوبر، وتُعد حظوظ أردرن بالبقاء على رأس مرتفعة.

ووفق "سكاي نيوز"، أشارت أردرن إلى أنه اعتباراً من مساء الأربعاء، سيتمّ خفض مستوى التنبيه الصحي في أوكلاند إلى المستوى الأول، وهو الساري في بقيّة البلاد. وهذا يعني أنه من الآن فصاعداً لم تعد هناك أي قيود على التجمعات العامة.

لكن أردرن حذّرت في الوقت نفسه من أنه ينبغي ألا يتم الاكتفاء بما تحقّق من إنجازات حتى الآن، معبّرة عن استيائها من قلّة استخدام التطبيق الرسمي لتتبع إصابات كوفيد-19، ومن الانخفاض في عدد الفحوص التي يتمّ إجراؤها.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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