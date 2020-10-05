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الصفقة الثامنة المحلية.. بعد منتصف الليل "الحسن" نصراوي

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قطع الطريق على الهلال والأهلي

الصفقة الثامنة المحلية.. بعد منتصف الليل

نجحت إدارة نادي النصر، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، من حسم صفقة اللاعب علي الحسن القادم من الفتح لصفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء التعاقد مع "الحسن" بعد سلسلة مفاوضات طويلة بين النصر ونظيره الفتح.

ويحمل الحسن، رقم الصفقة الثامنة للاعبين المحليين على التوالي الذين التحقوا بالنصر، بعد كل من: عبدالمجيد الصليهم، وعبدالفتاح عسيري، وعلي لاجامي، وأسامة الخلف، وعبدالعزيز العلاوي، وأمين بخاري، وعبدالله الشنقيطي.

وعلق الحسن، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بحمد الله وتوفيقه، اليوم أبدأ محطة جديدة وكبيرة في مشواري مع الفريق العملاق النصر وسعادتي الكبيرة بعد توقيع عقدي هي احتفاء العالميين وترحيبهم بي، شكرًا لرجالات النصر الكبار.. شكرًا لجمهور "العالمي" الأوفياء.. أتمنى أن أكون أهلًا لهذه الثقة وأخدم هذا الكيان الكبير".

وأضاف، لن أنسى أهلي في الأحساء وبيتي الجميل الفتح بكافة رجالاته وزملائي اللاعبين وكل مدرب وإداري أشرف على تدريبي في النادي النموذجي.. شكرًا لكم".

واختتم: أخيرًا لن أنسى شكر أخي ووكيل أعمالي علي الرماح، على وقفاته معي ومساهمته في انتقالي لنادي النصر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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