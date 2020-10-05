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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة "الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة
مصحوبة برياح نشطة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً الى غائمة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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