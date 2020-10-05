أخبار عاجلة

الجيش الروسي يعلن عن اختبار ناجح لعملية إطلاق صاروخ "تسيركون" خارق للصوت من بحر بارنتس -
"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة -
عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة -
تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة -
آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين -
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة -
هذه الفاكهة تحسّن الإنسولين وتخفّض نسبة السكر في الدم -
"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟ -
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل -
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقرير يكشف تلاعبها بأرقام "كورونا".. هل ضللت قطر العالم من أجل مونديال 2022؟

Print
تقرير يكشف تلاعبها بأرقام "كورونا".. هل ضللت قطر العالم من أجل مونديال 2022؟ تقرير يكشف تلاعبها بأرقام "كورونا".. هل ضللت قطر العالم من أجل مونديال 2022؟
ألقى بظلال من الشك على نزاهة تقاريرها ووضعها في مأزق جديد

تقرير يكشف تلاعبها بأرقام

شكك تقرير بريطاني في أرقام وزارة الصحة القطرية فيما يخص تفشي المستجد في الإمارة الخليجية، وهو ما دفع "فوكس نيوز" للتساؤل حول دوافع الدوحة لتضليل العالم، والتي قد يكون من بينها رغبتها في الاحتفاظ بحقوق استضافة 2022.

التقرير البريطاني والذي حصلت عليه "فوكس نيوز" الأمريكية ألقى بظلال من الشك على نزاهة تقارير الإمارة الخليجية عن حالات "كوفيد 19"، ووضعها في مأزق جديد، وإلى جانب الكثير من المشاكل التي تواجه استضافة الإمارة الصغيرة للبطولة الكبيرة.

وقالت مؤسسة "كورنرستون جلوبال أسوشيتس"، ومقرها لندن، في تقريرها المشار إليه: "أثارت مذكرة داخلية أجرتها شركة إنشاءات رائدة في قطر تعمل في مشروعات كأس العالم مخاوف من أن العديد من عمالها الذين أصيبوا وتوفوا كانوا مصابين بكورونا، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وفيات بالفيروس".

مخالفة المعايير الصحية

وأضافت المؤسسة التي قدمت خدمات استشارية في الماضي لمنظمة الصحة العالمية، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، إن: "المخاوف التي أثيرت تتماشى مع المخاوف بشأن التناقض الواضح بين عدد الإصابات ومعدل الوفيات. وأشارت المذكرة الداخلية إلى إعادة جثث المتوفين إلى موطنهم الأصلي نيبال والهند. تتعارض هذه الممارسة مع توصيات السلطات الصحية المختلفة حول العالم. ويشير هذا أيضًا إلى أن السلطات القطرية أخطأت في الإبلاغ عن وفيات كورونا، وبالتالي تضلل مجتمع الرعاية الصحية العالمي".

وأشار التقرير البريطاني المكون من 10 صفحات بعنوان "كوفيد -19: هل ستُقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر؟" إلى أنه "بحلول منتصف أغسطس 2020، عانت قطر بسبب أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا في العالم لكل فرد من السكان".

ومع ذلك، قالت "كورنرستون": "سجلت قطر 201 حالة وفاة فقط بسبب فيروس كورونا، مما يشير إلى معدل وفيات بنسبة 0.17٪. وهو ما دفع خبراء الصحة في مؤسسة "كورنرستون" إلى التشكيك في مصداقية أرقام الوفيات القطرية، حيث يبدو أن معدل الوفيات البالغ 0.17٪ أقل من المتوقع بشكل كبير، بحسب تعبيرهم.

لا رد

وحاولت الشبكة الأمريكية الحصول على تعليق حول التقرير البريطاني من وزارة الخارجية القطرية، وسفارات الدوحة في واشنطن وبروكسل وبرلين، إلا أنه تم تجاهل طلبات التعليق.

وتواجه الدوحة التشكيك في مصداقية إحصائياتها بما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي وبخت فيه منظمة الصحة العالمية حليفها التركي؛ لعدم إفصاحه بشكل دقيق عن أعداد المصابين بالفيروس التاجي، وسط مخاوف من أن تكون متسترة على تفشي الوباء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة

عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة

عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة

عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة

الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

دراسة مبكرة تظهر نتائج واعدة للعلاج بمزيج من الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا

دراسة مبكرة تظهر نتائج واعدة للعلاج بمزيج من الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية