أخبار عاجلة

الجيش الروسي يعلن عن اختبار ناجح لعملية إطلاق صاروخ "تسيركون" خارق للصوت من بحر بارنتس -
"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة -
عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة -
تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة -
آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين -
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة -
هذه الفاكهة تحسّن الإنسولين وتخفّض نسبة السكر في الدم -
"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟ -
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل -
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حينما سقطت الطائرة

Print
حينما سقطت الطائرة حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

كتبتُ هذا المقال، ثم قمتُ بالتعديل عليه كثيرًا؛ لأني جاهدًا أحاول إيصال فكرتي دون تأويل آخر. قصص النجاح والكفاح والإلهام تأسرني كثيرًا.. فأحيانًا أبحث يمنة ويسرة عن شيء أستفيد منه، ولأستنبط الفوائد كذلك، حتى وقعت على أحد المواقف العجيبة - سبحان الله - التي لم أسمع بها من قبل؛ لأنقلها لكم بتصرف!

بداية الموقف عام 1993م. كان منتخب زامبيا الإفريقي لكرة القدم منتخبًا قويًّا، وفي صفوفه لاعب زامبي محترف، اسمه "كالوشا بواليا".

يُذكر أن "كالوشا" اختلف مع مدرب منتخبه بسبب استبعاده من مباراة لمنتخب بلاده، وعجز عن إقناع المدرب باللعب رغم أهمية ذلك.

يُشاع أن "كالوشا" بكى، وشعر بظلم، وأن الدنيا أظلمت في وجهه بعد استبعاده.. ثم طلبوا منه السفر للحاق بالفريق لكنه رفض.

ماذا حدث بعد ذلك؟!

المفاجأة هنا أن الطائرة التي سافر بها الزامبي وقعت، وتحطمت، ومات 30 شخصًا، من بينهم 18 من أفراد بعثة المنتخب الزامبي، خلال رحلتها من العاصمة الجابونية "ليبرفيل" إلى السنغال؛ إذ سقطت الطائرة في المحيط الأطلسي على عمق 500 متر.

عاش "كالوشا"، ونجا؛ ليصبح لاحقًا مدربًا لمنتخب بلاده لفئة الشباب، وقاد بلاده لنهائي أمم إفريقيا، وهو الآن وزير للشباب والرياضة ببلاده!

مَن كان يعلم أن هذا الشاب كان من أهدافه في أيام لعب مباراة مهمة، والآن يقود دفة الرياضة كاملة في بلاده، بعد أن شاء الله له النجاة، وعدم الذهاب في تلك الرحلة.

أهمس لهم من بعيد، وهم يعرفون أنفسهم، وأقول: قصص المعاناة ثم تبديل الحال للأفضل كثيرة. فأنا –والله- كاتم للهم الذي أصاب البعض، ودمعة إحداهن، وحديث آخر بحرقة ما زال يرن في أذني خلال حوارهم معي هذه الأيام. وصدقًا لم أستطع أن أحرك ساكنًا لهم إلا الدعاء في أثناء الحديث، أو في ظهر الغيب.

فتذكروا دائمًا أن الخير فيما اختاره لكم الله، ورددوا باستمرار { وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ}. وليكن شعارك دائمًا وأبدًا (كن مع الله ولا تبالِ).بدر الغامدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ملعب ONTime - أيمن طاهر : انضمامي لجهاز المنتخب تاخر كثيرا ولم أسع له

ملعب ONTime - أيمن طاهر : انضمامي لجهاز المنتخب تاخر كثيرا ولم أسع له

جمهور التالتة - تقرير خاص من داخل معسكر منتخب الشباب.. ولقاءات خاصة مع عدد من نجوم المنتخب

جمهور التالتة - تقرير خاص من داخل معسكر منتخب الشباب.. ولقاءات خاصة مع عدد من نجوم المنتخب

جمهور التالتة - تعليق حسام حسن على عدم انضمامه لقائمة المنتخب.. ويوضح وجهته في الفترة القادمة

جمهور التالتة - تعليق حسام حسن على عدم انضمامه لقائمة المنتخب.. ويوضح وجهته في الفترة القادمة

تصريحات للكابتن رضاعبد العال عن الأهلى والزمالك وقصة رمضان صبحى ومشوار المنتخب في تصفيات أمم إفريقيا

تصريحات للكابتن رضاعبد العال عن الأهلى والزمالك وقصة رمضان صبحى ومشوار المنتخب في تصفيات أمم إفريقيا

شبكة عيون الإخبارية