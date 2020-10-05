رامي مخلوف يتحدث عن ” أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط ”

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جي بي سي نيوز :- نشر رامي مخلوف عبر صفحته في فيسبوك منشورا جديدا تحدث فيه عن " أكبر عملية نصب في الشرق الاوسط " .

وقال مخلوف في منشوره : أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب الذين لم يكتفوا بتفقير البلاد بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار.

أقول لهم ويلكم من الله يا أعداء الله ألم يشبعكم كل ما عندكم حتى تريدون سرقة لقمة الفقير من فمه؟!