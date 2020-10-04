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إلغاء مباراة يوفنتوس ونابولي لتخلف الأخير عن الحضور .. تعرف على السبب

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إلغاء مباراة يوفنتوس ونابولي لتخلف الأخير عن الحضور .. تعرف على السبب إلغاء مباراة يوفنتوس ونابولي لتخلف الأخير عن الحضور .. تعرف على السبب

إلغاء مباراة يوفنتوس ونابولي لتخلف الأخير عن الحضور .. تعرف على السبب

تغيب نابولي عن الحضور إلى ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو لمواجهة يوفنتوس ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، متذرعًا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وأعلن دانييلي دوفيري، حكم مباراة يوفنتوس ونابولي، إلغاء المباراة بشكل رسمي، بعد عدم حضور فريق نابولي إلى ملعب أليانز ستاديوم.

وكانت السلطات المحلية في مدينة نابولي أصدرت بيانًا رسميًا جديدًا ظهر اليوم، أصرت فيه على عدم وجود الظروف اللازمة للسماح لنابولي بالسفر بأمان تام لمدينة تورينو.

في المقابل، شدد رابطة الدوري الإيطالي على أن الظروف التي تؤجل بسببها المباريات، ليست متوافرة في مباراة نابولي ويوفنتوس، وأقرت بضرورة إقامة المباراة في موعدها.

وكان يوفنتوس قد وصل إلى ملعب اللقاء، كما أعلن أندريا بيرلو المدير الفني للبيانكونيري، تشكيلة فريقه للمباراة، قبل أن يقرر الحكم إلغاء المباراة بشكل رسمي لعدم حضور الفريق الآخر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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