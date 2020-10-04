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الولايات المتحدة تسجل 49,327 إصابة جديدة بكورونا و703 وفيات

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الولايات المتحدة تسجل 49,327 إصابة جديدة بكورونا و703 وفيات الولايات المتحدة تسجل 49,327 إصابة جديدة بكورونا و703 وفيات
الفيروس تسبب في وفاة 14 مواطنًا في لبيبا وأصاب 722 آخرين

الولايات المتحدة تسجل 49,327 إصابة جديدة بكورونا و703 وفيات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 49,327 إصابة مؤكدة و703 حالة وفاة نتيجة المستجد.

وتفصيلاً، أوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الإصابات بلغ إلى 7,359,952 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 208,821 حالة وفاة.

من جهة أخرى، سجلت ليبيا خلال الـ24 الساعة الماضية 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة .

وأوضحت الصحة الليبية أن إجمالي عدد المصابين بلغ 36809، منها الحالات النشطة 14788، فيما بلغ عدد المتعافين 21429 والوفيات 592 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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