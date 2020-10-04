الفضلي يشهد تدشين المرحلة الثالثة من مبادرة التفتيش البيئي بجدة

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اطلع على مخرجات مبادرة النماذج العددية لتحسين توقعات الطقس

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أمس الأحد بمقر الهيئة بجدة تدشين المرحلة الثالثة من مبادرة التفتيش البيئي.

ووقع عقد المبادرة الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي مع شركة المصادر الدولية لأنظمة البيئة المحدودة بقيمة مائة وثمانية ملايين ريال لمدة 3 سنوات.

وأكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي أن المبادرة تتضمن تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التفتيش البيئي على المنشآت الصناعية والتنموية ومقدمي الخدمات البيئية في المملكة بـ(189) مفتشاً.

وأضاف الغامدي أن المبادرة تهدف إلى زيادة أعمال التفتيش والرقابة البيئية على المنشآت الصناعية والتنموية وفق أعلى معايير الجودة في الأداء في كافة مناطق المملكة، وتنفيذ برنامج لتطوير وبناء القدرات للمفتشين البيئيين والتدريب على رأس العمل للارتقاء بأدائهم، ورفع كفاءة جهاز التفتيش البيئي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والتحقق من التزام المنشآت بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، والحد من الممارسات البيئية الخاطئة والتلوث البيئي الناتج عن المنشآت الصناعية والتنموية والارتقاء بمستوى الالتزام البيئي ونشر الوعي البيئي لدى المنشآت الصناعية والتنموية.

وأضاف على أن المبادرة خطوة نحو تعزيز وتمكين الشراكة مع القطاع الخاص لحماية البيئة واستدامة مواردها والحفاظ على مقدراتها.

كما اطلع الوزير الفضلي خلال زيارته للإدارة العامة للتحاليل والتوقعات على عرض لمخرجات مبادرة تطوير النماذج العددية لتحسين دقة توقعات الطقس وهي إحدى مبادرات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى حماية البيئة من الكوارث الطبيعية، والتي تم من خلالها زيادة الدقة المكانية لنماذج الطقس من 7 كيلو متر إلى 1.6 كيلو متر لمدى زمني من 3 أيام إلى 10 أيام، وكذلك تشكيل نماذج التوقعات البحرية وأنظمة التنبؤ الآني والتي مكنت من رفع جاهزية ودقة التوقعات الأرصادية والتحذيرات من الظواهر الجوية وتفادي آثارها.

وشملت زيارة المهندس عبدالرحمن الفضلي للهيئة، زيارة مركز الاستجابة للحوادث البيئية واطلع على عرض للاستجابة لمكافحة التلوث بالزيت تضمنت إجراءات الاستجابة وطرقها والخطط والبرامج المتخذة في ذلك.