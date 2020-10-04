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"الأرياني" يدين قصف الحوثي الأحياء السكنية بتعز ويستغرب صمت المجتمع الدولي

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"الأرياني" يدين قصف الحوثي الأحياء السكنية بتعز ويستغرب صمت المجتمع الدولي "الأرياني" يدين قصف الحوثي الأحياء السكنية بتعز ويستغرب صمت المجتمع الدولي
أكد أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي على أبناء المحافظة

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني واستنكر بشدة القصف الإجرامي المتواصل الذي تشنه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالأسلحة الثقيلة من مواقعها في تبتي سوفتيل والسلال على مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وتفصيلاً، أوضح "الأرياني" أن القصف الذي تشنه ميليشيا الحوثي يستهدف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين والنازحين الذين بدؤوا بالعودة لمنازلهم، وراح ضحيته العشرات من النساء والأطفال‏ بين قتلى وجرحى.

وأشار الأرياني إلى أن ما تمارسه ميليشيا الحوثي الإجرامية من قصف للأحياء السكنية بمدينة تعز وترويع سكانها والحصار الذي تفرضه على المحافظة منذ الانقلاب، يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي على أبناء هذه المحافظة، التي تصدت للمشروع الإيراني وأداته الحوثية‏.

واستغرب استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث إزاء هذه الجرائم والانتهاكات التي ترقى لمرتبة جرائم الحرب، مطالبًا بتدخل فوري وفاعل للضغط على ميليشيا الحوثي لوقف جرائمها وانتهاكاتها ورفع الحصار على محافظة تعز تنفيذًا لاتفاق السويد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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