جامعة المؤسس تدعو طلابها لأداء الاختبارات حضوريًّا

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شدَّدت على تقيُّدهم بالتعليمات وتتبُّــع دليل العـودة الآمنة

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز أن جميع الاختبارات النصفية والنهائية لطلاب وطالبات الانتظام ستكون حضوريًّا حسب ما ورد في دليل إجراءات الاختبارات الحضورية للطلبة في ظل جائحة كورونا.

وتمنت الجامعة كل التوفيق لأبنائها الطلاب والطالبات.

ودعت الجامعة الطلاب والطالبات إلى التقيد بالتعليمات الخاصــة بالاخـتـبـــارات، وتتبــع دليــل الجــامـعــــة للــــعــــــــودة الآمنــــــة.

وشدَّدت علــى جميــع الطلبــة بأداء الاختبــار خلال الوقــت المحــدد حســب مــا هــو معتمــد مــن الكليــة، والاستفســار مــن أســتاذ المقــرر. وعنــد وجــود أي تأخــر من الطالــب فــي الحضــور مــن بدايــة وقــت الاختبــار قــد يتســبب فــي احتســابه متغيبـًـا عــن الاختبــار.

وقالت: يجــب الحضــور قبــل موعــد الاختبــار بنصــف ســاعة علــى الأقــل، وإحضــار بطاقــة الطالــب الجامعيــة وبطاقــة الهويــة. وعلــى جميــع الطلبــة قــراءة تعليمــات الاختبــار بشــكل جيــد، والالتــزام بهــا قبــل دخــول الاختبــار.