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بشعار "القيادة في الأزمات".. "تعليم الرياض" يحتفل بـ62 ألف معلم ومعلمة في يومهم العالمي.. غدًا

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الوهيبي: المعلم المحرك الرئيس لقيادة العملية التعليمية وله الدور الريادي في بناء وتنشئة الأجيال

بشعار

تحتفل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يوم غد الاثنين 18 صفر 1442هـ، الموافق 5 أكتوبر 2020م، باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل".

وصرح حمد بن ناصر الوهيبي، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، بأن المعلم يعد المحرك الرئيس والمؤثر لقيادة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها. مشيرًا إلى أن تعليم الرياض يتشرف بالاحتفاء بـ62 ألف معلم ومعلمة، وأن الاحتفاء بيوم المعلم يهدف إلى إبراز دور المعلمين في حمل رسالة التعليم بشكل عام، وفي الأزمات بشكل خاص، وتعظيم مشاعر التقدير والاحترام، وتعزيزها في نفوس الطلاب والطالبات، وتأكيد دور المعلم في بناء الأجيال، والمساهمة في حفظ أمنه واستقراره وتنميته، وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلم.

وأوضح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن الإدارة ستتشرف بالاحتفاء بيوم المعلم من خلال تخصيص كلمة للمدير العام للتعليم، تبث قبل انطلاق الحصة الأولى يوم غدٍ الاثنين، وتخصيص جزء من الحصة الأولى لتنفيذ برامج وفعاليات تحتفي بالمعلم بما يواكب الظروف الحالية المتمثلة بالتعليم عن بُعد، إضافة إلى تقديم مواد إعلامية، واستثمار المنصات الإعلامية المختلفة لإبراز دور المعلم وتعزيز مكانته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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