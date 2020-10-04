بمناسبة يوم المعلم .. تعليم الجوف ينشر رابطًا لتحميل شهادات الشكر لمنسوبيه

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مطار المنطقة خصص "كونتر" للمعلمين والمعلمات احترامًا وتقديرًا لهم

وجّهت إدارة التعليم بمنطقة الجوف شكرها للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وتفصيلاً، جاء ذلك عبر رابط خاص http://thnx.aljouf-it.com/TeachersDay/index.html

، حيث يقوم كل معلم ومعلمة فيه بتدوين اسمه واسم مدرسته وطباعة شهادة الشكر الموقعة من مدير التعليم بالمنطقة، في مبادرة من إدارة التعليم تقديرًا لجهود منسوبيه من المعلمين والمعلمات.

خصص ‏مسؤولو مطار الجوف كاونتر لمساعدة المعلمين والمعلمات في إنهاء إجراءات سفرهم احترامًا وتقديرًا لهم، وإيمانًا بعظم مهنتهم وشَرَفها.