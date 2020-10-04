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بمناسبة يوم المعلم .. تعليم الجوف ينشر رابطًا لتحميل شهادات الشكر لمنسوبيه

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مطار المنطقة خصص "كونتر" للمعلمين والمعلمات احترامًا وتقديرًا لهم

بمناسبة يوم المعلم .. تعليم الجوف ينشر رابطًا لتحميل شهادات الشكر لمنسوبيه

وجّهت إدارة التعليم بمنطقة الجوف شكرها للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وتفصيلاً، جاء ذلك عبر رابط خاص http://thnx.aljouf-it.com/TeachersDay/index.html

، حيث يقوم كل معلم ومعلمة فيه بتدوين اسمه واسم مدرسته وطباعة شهادة الشكر الموقعة من مدير التعليم بالمنطقة، في مبادرة من إدارة التعليم تقديرًا لجهود منسوبيه من المعلمين والمعلمات.

خصص ‏مسؤولو مطار الجوف كاونتر لمساعدة المعلمين والمعلمات في إنهاء إجراءات سفرهم احترامًا وتقديرًا لهم، وإيمانًا بعظم مهنتهم وشَرَفها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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