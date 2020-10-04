★ ★ ★ ★ ★

وفق آلية إلكترونية.. و"اليابس": نسعى للتعريف بالمواهب السعودية أمام العالم

أطلق جناح السعودية في إكسبو 2020 دبي حملته لاستقطاب ثلاثة آلاف متطوع ومتطوعة من المملكة للمشاركة بالعمل التطوعي في الجناح الأضخم في تاريخ السعودية طيلة فترة فعاليات المعرض العالمي الذي سيقام ما بين أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022.

ويتوقع أن يستقطب الجناح السعودي الذي يقام على مساحة 13 ألف متر مربع، أي ما يعادل ملعبي كرة قدم، ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم حيث سيمثل نافذة أمام العالم لاستعراض كنوز المملكة وعجائبها الفريدة كما يلقي الضوء على تاريخ المملكة وحاضرها ومستقبلها.

ووفقاً لموقع التقديم الاليكتروني www.volunteers.ae/KSAPavilion)) فان بداية التقديم ستكون شهر أكتوبر الحالي 2020 وستكون المقابلات في شهر يناير 2021 ط، وإعلان المختارين من المتطوعين من الجنسين في شهر أبريل 2021 ثم يتم تدريبهم في شهر أغسطس 2021 وبعدها يتم توزيع المهام واستلام العمل في الجناح في شهر أكتوبر 2021، وهو موعد انطلاق المعرض.

ومن أهم الشروط المطلوبة ان يكون سعوديا وفوق 18 عاما، ويتم تسجيل البريد الاليكتروني، وبعدها تعبئة استمارة فيها الاوراق والمهارت المطلوبة.

وقال الدكتور فهد بن عبدالله اليابس مدير مشروع جناح المملكة: " نسعى من خلال هذه المبادرة الفريدة إلى التعريف بالمواهب السعودية أمام العالم، كما ستسهم المبادرة بشكل كبير في تعزيز جهودنا الرامية لسرد قصة التحول في المملكة".

وقالت ثريا البدران المسؤولة عن برنامج العمل التطوعي في جناح السعودية: "يوفر برنامجنا للمتطوعين فرصة لا تتكرر للعمل كسفراء لبلادنا وإظهار عمق ارتباطنا به من خلال القيام بأدوار تطوعية متنوعة في إكسبو 2021، واكتساب خبرات عملية لا تضاهي ما يسهم في تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية".

وأضافت: "ستتاح أمامهم فرصة فريدة لتمثيل بلادهم خلال هذا المعرض العالمي الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة".

ويحرص جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي على إتاحة الفرصة أمام شباب وفتيات المملكة العربية السعودية فوق سن 18 عاماً للمشاركة في حدث يتجاوز طموحاتهم ويتيح لهم العمل على إحداث التغيير الإيجابي والتعرف على ثقافات من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى تعلم مهارات جديدة وقضاء وقت ممتع أثناء المشاركة.