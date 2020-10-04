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"خيمي" لـ "سبق" : لدينا مواهب كروية .. نحتاج إلى تطويرها في هذه النواحي

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قال إن الحاضنات تهتم باللاعب ذهنيًا وجسديًا

قال نجم الوحدة (السابق) حاتم خيمي، إنه ما زال يكرر مطالبته بالاهتمام بالمواهب الكروية الشابة ، وصقلها، من خلال تطوير الأدوات ( ذهنيًا وجسديًا)، سواء من خلال الانخراط في الأكاديميات أو الأندية في سن مبكرة.

وتحدث "خيمي" في تصريح لـ "سبق": أتمنى أن أشاهد أكثر من موهبة كروية سعودية تلعب في الخارج وتوجد تحديدًا في الدوريات الأوروبية الكبيرة، لدينا في السعودية الكثير من المواهب التي تحتاج إلى اهتمام أكثر، وخوض تجارب مختلفة داخليًا وخارجيًا، ولعل اكتساب الخبرة تكون من خلال الاحتراف الخارجي أكبر وأهم، من حيث التأقلم مع البرامج اليومية للمحترف الحقيقي".

وعن التجارب الناجحة لبعض اللاعبين خارجيًا قال "خيمي": لعل تجربة لاعب الهلال سالم الدوسري ولاعب الاتحاد فهد المولد هي الأبرز، وإن كان سالم الدوسري هو الأبرز، لأن ذلك ( أعني الاحتراف الخارجي) غير من فكر اللاعب، لذا نحن نحتاج أكثر من سالم ، وفي أكثر من خانة وفي أكثر من نادٍ، حتى تصب المصلحة العامة للمنتخبات السعودية".

وتابع: "لابد أن يتغير فكر اللاعب، وأن يضع نصب عينه طموحًا لما هو أبعد، ويكون لديه أهداف بعيدة المدى في المستقبل، بمعنى طموح متكامل لا أن يكون فكر المال مسيطرًا، فالمال يأتي ويذهب لكن اندثار الموهبة لا يتعوض".

وأشار النجم السابق للوحدة إلى أهمية الحاضنات، مستدلاً من وجهة نظره بالأبرز في سويسرا وبلجيكا وهولندا كخيار أول للمواهب الكروية - عالميًا وبالذات من سن 14-18سنة، حيث برز من خلالها عددٌ من النجوم العرب وغيرهم، هناك اهتمام كبير بالموهبة الكروية إلى جانب المتابعة التعليمية والتطوير ذهنيًا وجسديًا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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