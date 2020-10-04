الأخضر الأولمبي يدشن برنامج الإعداد لطوكيو.. والشهري يستدعي 25 لاعبًا

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الدمام تحتضن المعسكر حتى 14 أكتوبر الجاري

يدشن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم غدًا الاثنين برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

وتحتضن مدينة الدمام معسكر "الأخضر"، الذي يمتد حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني سعد الشهري (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو الآتي: محمد الربيعي، وأمين بخاري، وزيد البواردي، وعبد الإله العمري، وحسان التمبكتي، وعبد الباسط هندي، وعون السلولي، وعبد الله حسون، وسعود عبد الحميد، وحمد اليامي، وفهد الحمد، وخالد الدبيش، وعلي الحسن، وناصر العمران، وحسين العيسى، وناصر الدوسري، ومحمد المجحد، ومختار علي، وسامي النجعي، وأيمن يحيى، وخالد الغنام، وعبد الرحمن غريب، وعبد الرحمن اليامي، وعبدالله الحمدان، وفراس البريكان.

ومن المقرر أن يفتتح الأخضر السعودي مساء الثلاثاء المقبل تدريباته بحصة على ملعب الأمير محمد بن فهد.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي، التي حل في المركز الثاني بها.