أخبار عاجلة

الجيش الروسي يعلن عن اختبار ناجح لعملية إطلاق صاروخ "تسيركون" خارق للصوت من بحر بارنتس -
"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة -
عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة -
تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة -
آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين -
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة -
هذه الفاكهة تحسّن الإنسولين وتخفّض نسبة السكر في الدم -
"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟ -
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل -
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأخضر الأولمبي يدشن برنامج الإعداد لطوكيو.. والشهري يستدعي 25 لاعبًا

Print
الأخضر الأولمبي يدشن برنامج الإعداد لطوكيو.. والشهري يستدعي 25 لاعبًا الأخضر الأولمبي يدشن برنامج الإعداد لطوكيو.. والشهري يستدعي 25 لاعبًا
الدمام تحتضن المعسكر حتى 14 أكتوبر الجاري

الأخضر الأولمبي يدشن برنامج الإعداد لطوكيو.. والشهري يستدعي 25 لاعبًا

يدشن السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم غدًا الاثنين برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

وتحتضن مدينة الدمام معسكر "الأخضر"، الذي يمتد حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني سعد الشهري (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو الآتي: محمد الربيعي، وأمين بخاري، وزيد البواردي، وعبد الإله العمري، وحسان التمبكتي، وعبد الباسط هندي، وعون السلولي، وعبد الله حسون، وسعود عبد الحميد، وحمد اليامي، وفهد الحمد، وخالد الدبيش، وعلي الحسن، وناصر العمران، وحسين العيسى، وناصر الدوسري، ومحمد المجحد، ومختار علي، وسامي النجعي، وأيمن يحيى، وخالد الغنام، وعبد الرحمن غريب، وعبد الرحمن اليامي، وعبدالله الحمدان، وفراس البريكان.

ومن المقرر أن يفتتح الأخضر السعودي مساء الثلاثاء المقبل تدريباته بحصة على ملعب الأمير محمد بن فهد.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي، التي حل في المركز الثاني بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ملعب ONTime - أيمن طاهر : انضمامي لجهاز المنتخب تاخر كثيرا ولم أسع له

ملعب ONTime - أيمن طاهر : انضمامي لجهاز المنتخب تاخر كثيرا ولم أسع له

جمهور التالتة - تقرير خاص من داخل معسكر منتخب الشباب.. ولقاءات خاصة مع عدد من نجوم المنتخب

جمهور التالتة - تقرير خاص من داخل معسكر منتخب الشباب.. ولقاءات خاصة مع عدد من نجوم المنتخب

جمهور التالتة - تعليق حسام حسن على عدم انضمامه لقائمة المنتخب.. ويوضح وجهته في الفترة القادمة

جمهور التالتة - تعليق حسام حسن على عدم انضمامه لقائمة المنتخب.. ويوضح وجهته في الفترة القادمة

تصريحات للكابتن رضاعبد العال عن الأهلى والزمالك وقصة رمضان صبحى ومشوار المنتخب في تصفيات أمم إفريقيا

تصريحات للكابتن رضاعبد العال عن الأهلى والزمالك وقصة رمضان صبحى ومشوار المنتخب في تصفيات أمم إفريقيا

شبكة عيون الإخبارية