النقابة العامة للسيارات تعلن آلية وصول المعتمرين للمسجد الحرام

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مواقف مجانية لانتظار ووقوف سياراتهم في كل من موقف كدي والششة

كشفت النقابة العامة للسيارات عن توفير مواقف مجانية لانتظار ووقوف سيارات المعتمرين والمصلين في كل من موقف كدي لمن يرغب الدخول للمسجد الحرام من الساحة الجنوبية والغربية المقابلة لوقف الملك عبدالعزيز، وموقف الششة خلف بن داوود لمن يرغب الدخول للمسجد الحرام من الساحة الشرقية والشمالية المقابلة لمحطة باب علي.

وأضافت أنه باستطاعة المعتمر والمصلي الذي حصل على تصريح الدخول للحرم من خلال تطبيق "اعتمرنا" أن يدفع قيمة الخدمة عبر الرابط الإلكتروني للنقابة العامة للسيارات الموضح في التطبيق، وعند وصول المعتمر والمصلي للمواقف عليه إبراز الحجز الإلكتروني من الهاتف المحمول الذي يمكنه من التنقل بسهولة ويسر للمسجد الحرام والعودة للمواقف.

ونوهت النقابة العامة للسيارات بأنها وفرت في ساحات الانتظار ومحطات الإركاب وفي الحافلات جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة وأمن وصحة الركاب، وذلك بالالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتوزيع المعقمات والتعقيم المستمر للحافلات قبل وبعد كل رحلة، وألا يزيد عدد الركاب عن ٢٠ راكباً في كل حافلة، وإلزام جميع السائقين والموظفين الذين تشرفوا بالعمل في هذه الخدمة بعمل الفحص الطبي اللازم، والمستمر دورياً للتأكد من سلامتهم من فايروس كوفيد ١٩.

وأوضحت النقابة أنه ابتداء من يوم الأحد الموافق ١٧ صفر ١٤٤٢ هجرية يتم تسيير رحلات منتظمة ومجدولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لنقل المعتمرين بعدد ٢٠٠ حافلة حديثة ومهيئة لنقل المعتمرين المقدر عددهم بـ٦٠٠٠ معتمر يومياً في المرحلة الأولى ومن ثم تتم زيادة عدد الحافلات والرحلات بناء على زيادة عدد المعتمرين والمصلين طبقاً للمراحل التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة، التي يواكبها توفير خدمة النقل بالحافلات الحديثة والسيارات الصغيرة الفاخرة من وإلى المنافذ الجوية التي يصل إليها المعتمرون من داخل وخارج المملكة وكذلك توفير خدمة الإسناد والمراقبة الميدانية لإسعاف المركبات التي قد تتعطل أثناء تنقل المعتمرين على الطرق بين المدن.

كما تتيح النقابة العامة للسيارات من خلال المنصة الإلكترونية بمركز معلومات النقل كل المعلومات التي تمكن المعتمرين والزوار والمصلين من التعرف على خدمات النقل والحافلات والسيارات الصغيرة الفاخرة المتوفرة لدى منشآت النقل المؤهلة لديها وخدمات الحجز والدفع الإلكتروني.