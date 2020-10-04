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معهد إعداد القادة يحتضن معسكر برنامج الابتعاث .. لمدة 11 يومًا

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معهد إعداد القادة يحتضن معسكر برنامج الابتعاث .. لمدة 11 يومًا معهد إعداد القادة يحتضن معسكر برنامج الابتعاث .. لمدة 11 يومًا
قبل الذهاب لمدينة سالو الإسبانية

معهد إعداد القادة يحتضن معسكر برنامج الابتعاث .. لمدة 11 يومًا

يستكمل برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم معسكره الإعدادي على منشآت معهد إعداد القادة في مدينة الرياض، تحت قيادة الهولندي رول كومانس وذلك قبل الذهاب لمدينة سالو الإسبانية.

ويهدف البرنامج لاستكمال خطوات تحضير اللاعبين الشباب بين 18 و20 عامًا من أجل تأهيلهم والوقوف على مستوياتهم الفنية عبر حصص مكثفة داخل أرضية الملعب والصالات الرياضية، وخضع اللاعبون فور وصولهم لمقر المعسكر بمعهد إعداد القادة للفحوص الطبية اللازمة تمهيدًا لانخراطهم في التدريبات.

من جهة أخرى قدم مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي شكره وتقديره لمدير عام معهد إعداد القادة على استضافة البرنامج على منشآت المعهد خلال فترة المعسكر الحالي والسماح للبرنامج استخدام الفندق والمسبح والملاعب والصالات الرياضية.

وقال: "إن البرنامج سيمتد لـ 11يومًا سيتخلله تجارب أداء لعددٍ من المواهب الجدد من أجل اختيار الأبرز لاستكمال البرنامج مع بقية زملائهم في إسبانيا وهذه فرصة مهمة وجيدة يتيحها البرنامج لاختيار أفضل المواهب من أجل صقل قدراتهم للاستفادة منهم في تمثيل المنتخبات الوطنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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