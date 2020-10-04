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فتح باب التقديم لجائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية

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فتح باب التقديم لجائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية فتح باب التقديم لجائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية
بمجموع جوائز قيمتها مليون دولار

فتح باب التقديم لجائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة عن فتح باب التقديم لجائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية بدءا من الرابع من شهر أكتوبر الجاري وحتى الخامس عشر من شهر يناير المقبل ، بتوجيهات ودعم من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.


وتشمل الجائزة ثلاث مسارات، وهي البراعم والشباب، التدريب والتعليم، الصحة العامة، بمجموع جوائز قيمتها مليون دولار عبارة عن منح بحثية تبدأ من 80 ألف دولار أمريكي إلى 120 ألف دولار أمريكي لتمويل كل مشروع بحثي سيتم تحديده من قبل اللجنة المستقلة التي أنشأتها الجامعة العالمية للعلوم الرياضية والتكنولوجيا AISTS في العاصمة السويسرية لوزان.

وتهدف الجائزة إلى دعم الأبحاث التي تثري الطموح وتعتمد على النهج العلمي اللغوي السليم والتي تجيب على الأسئلة البحثية الأكثر تساؤلا كما تلقي الضوء على الفرص الملحة في المجال الرياضي السعودي.

وحدد معهد إعداد القادة مع الشريك العلمي جامعة AISTS السويسرية، معايير وشروط القبول للمشاركة في الجائزة وأبرزها أن يكون الباحثين الرئيسيين والباحثين المشاركين من طلبة أو حملة برنامج الدكتوراه فأعلى في تخصص أكاديمي أو مجال مهني أو لديهم خبرة سابقة في مهنة متخصصة بالرياضة وكذلك يجب أن تستهدف مقترحات البحث الأكاديمي دراسة الرياضة على نطاق واسع في إطار المجالات الثلاثة المحددة وأن تكون مرتبطة بالسياق الرياضي في المملكة العربية ، على أن يكون الباحثين الرئيسيين والمشاركين تابعين لمعاهد متخصصة على استعداد تام للعمل كمنظمة إدارية في حال تم منح المنحة البحثية، كما يجب أن تكون الطلبات المقدمة من جامعات معترف بها ومعتمدة أو معاهد متخصصة بالرياضة، ويمكن للباحثين الرئيسيين والمشاركين العمل على مشروع بحث واحد فقط لتقديمه في المسابقة في حال الحصول على المنحة، ولا يجوز للباحثين الرئيسيين والمشاركين تقديم أكثر من طلب واحد في موعد التسليم المحدد للجائزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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