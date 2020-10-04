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الجزائر.. 141 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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الجزائر.. 141 إصابة جديدة بـ"كورونا" الجزائر.. 141 إصابة جديدة بـ"كورونا"
تسجيل 4 وفيات خلال 24 ساعة

الجزائر.. 141 إصابة جديدة بـ

أفادت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم الأحد بتسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبيّن الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار أن العدد الإجمالي للإصابات بالوباء ارتفع إلى 52136 حالة منذ ظهوره في مارس (آذار) الماضي في الجزائر.

وأضاف بأن اللجنة سجّلت 4 حالات وفاة خلال الفترة نفسها؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1760 حالة.

وذكر "فورار" أن 96 مريضًا تماثلوا للشفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 36578 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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