إيطاليا تشدِّد القيود لكبح التزايد في إصابات "كورونا"

★ ★ ★ ★ ★

الكمامات إلزامية في الأماكن المفتوحة

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا اليوم الأحد أن الحكومة ستفرض على الأرجح قيودًا جديدة في البلاد خلال الأسبوع المقبل؛ وذلك في محاولة لوقف التزايد المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبيّن "سبيرانزا" لقناة "راي" الإيطالية الرسمية أن المعركة لم تنتهِ بعد، وإيطاليا لا تشهد الأرقام التي تشهدها دول أوروبية أخرى، لكنها تمرّ بمرحلة زيادة كبيرة في الإصابات، وفقّا لـ "رويترز".

وأضاف بأن وضع الكمامات أساسي، وكلما زاد استخدام الإيطاليين لها كانت النتيجة أفضل.

ووضع الكمامات حاليًا إلزامي في خمس مناطق فقط من بين المناطق العشرين في إيطاليا، خاصة في الجنوب.

وتشمل التدابير المطروحة للبحث جعل وضع الكمامات إلزاميًّا في الأماكن المفتوحة في جميع أنحاء البلاد، وإعادة فرض قيود على التجمعات.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإيطالي بعد غد؛ ليقرر كيفية مواجهة الزيادة الجديدة في الإصابات، في الوقت الذي تبدو فيه المناطق الجنوبية من البلاد لأول مرة أكثر هشاشة بالنسبة لخطر الفيروس.فيروس كورونا الجديد