أخبار عاجلة

الجيش الروسي يعلن عن اختبار ناجح لعملية إطلاق صاروخ "تسيركون" خارق للصوت من بحر بارنتس -
"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة -
عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة -
تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة -
آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين -
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة -
هذه الفاكهة تحسّن الإنسولين وتخفّض نسبة السكر في الدم -
"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟ -
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل -
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إيطاليا تشدِّد القيود لكبح التزايد في إصابات "كورونا"

Print
إيطاليا تشدِّد القيود لكبح التزايد في إصابات "كورونا" إيطاليا تشدِّد القيود لكبح التزايد في إصابات "كورونا"
الكمامات إلزامية في الأماكن المفتوحة

إيطاليا تشدِّد القيود لكبح التزايد في إصابات

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا اليوم الأحد أن ستفرض على الأرجح قيودًا جديدة في البلاد خلال الأسبوع المقبل؛ وذلك في محاولة لوقف التزايد المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبيّن "سبيرانزا" لقناة "راي" الإيطالية الرسمية أن المعركة لم تنتهِ بعد، وإيطاليا لا تشهد الأرقام التي تشهدها دول أوروبية أخرى، لكنها تمرّ بمرحلة زيادة كبيرة في الإصابات، وفقّا لـ "رويترز".

وأضاف بأن وضع الكمامات أساسي، وكلما زاد استخدام الإيطاليين لها كانت النتيجة أفضل.

ووضع الكمامات حاليًا إلزامي في خمس مناطق فقط من بين المناطق العشرين في إيطاليا، خاصة في الجنوب.

وتشمل التدابير المطروحة للبحث جعل وضع الكمامات إلزاميًّا في الأماكن المفتوحة في جميع أنحاء البلاد، وإعادة فرض قيود على التجمعات.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإيطالي بعد غد؛ ليقرر كيفية مواجهة الزيادة الجديدة في الإصابات، في الوقت الذي تبدو فيه المناطق الجنوبية من البلاد لأول مرة أكثر هشاشة بالنسبة لخطر الفيروس. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة

عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة

الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

دراسة مبكرة تظهر نتائج واعدة للعلاج بمزيج من الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا

دراسة مبكرة تظهر نتائج واعدة للعلاج بمزيج من الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا

مساء dmc - الصحة العالمية: قد نحصل على لقاح ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام

مساء dmc - الصحة العالمية: قد نحصل على لقاح ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام

شبكة عيون الإخبارية