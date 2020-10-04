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82 مشروعاً لمستفيدي "سكني" توفر 132 ألف وحدة على مستوى المملكة

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82 مشروعاً لمستفيدي "سكني" توفر 132 ألف وحدة على مستوى المملكة 82 مشروعاً لمستفيدي "سكني" توفر 132 ألف وحدة على مستوى المملكة
بأسعار تتراوح بين 250 إلى 750 ألف ريال ضمن بيئة سكنية متكاملة

82 مشروعاً لمستفيدي

يشهد تطبيق "سكني" للهواتف 82 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، توفّر أكثر من 132 ألف وحدة سكنية تتنوّع ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس وبأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال، ضمن بيئة سكنية متكاملة تلبّي معايير جودة الحياة، حيث يتيح التطبيق إمكانية استعراضها والاطلاع على تفاصيلها وحجزها فورياً.

وتعمل وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" على ضخ المشاريع السكنية بشكل مستمر في جميع مناطق المملكة وتوفيرها للمستفيدين، ضمن مجموعة من الحلول والخيارات الأخرى التي تتوافق مع جميع الرغبات والقدرات، فيما تستهدف المشاريع توفير بيئة سكنية ذات جودة حياة راقية تتماشى مع تطلعات الأسرة ، ويبرز ذلك من خلال إيجاد الضواحي السكنية المطورة شكل شامل والتي بدورها توفر عناصر أساسية متكاملة من حيث المرافق والتخطيط العمراني الذي يتواكب مع الأساليب المعيشية الحديثة، وتوفير بعض فروع الإدارات الحكومية في مكان واحد، إلى جانب مساحات تجارية ومكتبية حديثة لتوفير فرص عمل ضمن مرافق حكومية وخاصة، وأماكن الترفيه والحدائق وغيرها من المرافق التي تم تخصيص مواقع لها ضمن هذه الضواحي.

وإلى جانب المزايا المتنوعة التي توفرها مشاريع "سكني" من حيث النماذج العصرية للوحدات السكنية والبيئة المتكاملة والمرافق والخدمات اللازمة، يتيح البرنامج عدداً من المزايا لتسهيل تملّك الأسر، يأتي بينها تحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، والإعفاء المالي في حال الوفاة أو العجز الكلي، وتوفير الأقساط المرنة، وتخفيض الدفعة المقدمة، وإمكانية تقسيط الدفعة المقدمة، وإتاحة تأجيل السداد لمدة سنتين، كما تبنت الوزارة في توجهها لخلق بيئة جاذبة في مشاريعها السكنية أساليب وتقنيات البناء الحديثة التي توفر الجهد والوقت وتسهم في رفع جودة الوحدة السكنية.سكني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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