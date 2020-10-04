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احتجاجاً على اتفاق السلام.. متظاهرون يغلقون ميناء السودان الرئيسي على البحر الأحمر

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احتجاجاً على اتفاق السلام.. متظاهرون يغلقون ميناء السودان الرئيسي على البحر الأحمر احتجاجاً على اتفاق السلام.. متظاهرون يغلقون ميناء السودان الرئيسي على البحر الأحمر
ينتمون إلى قبائل البجا المستوطنة لشرق البلاد

احتجاجاً على اتفاق السلام.. متظاهرون يغلقون ميناء السودان الرئيسي على البحر الأحمر

أغلق عشرات الشبان مداخل ميناء السودان الرئيسي على البحر الأحمر (بورتسودان)، اليوم (الأحد)، وطريقًا بريًا يربطه بباقي أجزاء البلاد؛ احتجاجاً على الشق الخاص بشرق السودان من اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في جوبا.

وينتمي المحتجون إلى قبائل البجا، الذين يعدون السكان الأصليين لشرق السودان، ويذكرون أن الموقعين ينتمون إلى قبيلة البني عامر، التي يرون أنها لا تمثّل غالبية سكان المنطقة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال سيدي موسى، أحد المحتجين الذين أغلقوا الطريق في منطقة سنكات (120 كيلومترًا غرب بورتسودان): "أغلقنا الطريق ولن نسمح لأي جهة بالمرور إلا إذا تراجعت عن الاتفاق، الذي وقع أمس في جوبا، فالذين وقعوا لا يمثلون شرق السودان ولم يأخذوا وجهة نظر أصحاب المصلحة".

ووقعت الحكومة السودانية الانتقالية اتفاق سلام أمس مع خمس حركات مسلحة وخمس حركات سياسية بوساطة من جنوب السودان.

ونص الاتفاق على أن يحظى الموقعون بثلاثين في المئة من السلطة في الإقليم الذي يتكون من ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف.

ويتضمن الاتفاق ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي، ليصبح جيشًا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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