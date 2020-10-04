مكة.. مصادرة 30 مبسطاً و20 عربة في سوق النكاسة العشوائي

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إتلاف 250 كلجم من الأسماك المتنوعة وطن خضروات وفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كشف رئيس بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة المهندس ياسر بن صالح مكاوي، عن أن سوق النكَّاسة العشوائي يشهد ممارسة البيع بطرق غير نظامية، وعرض المواد الغذائية الفاسدة بشكل عشوائي على عربات متجولة، مشيرًا أن الحملة التي نفذتها البلدية أسفرت عن مصادرة 30 مبسطاً و20 عربة، وإتلاف 250 كلجم من الأسماك المتنوعة، وإتلاف طن من الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد رئيس البلدية استمرار متابعة الأسواق العشوائية التي ينتشر فيها ممارسة البيع بطرق غير نظامية في الطرقات العامة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، مؤكداً أن الفرق الرقابية بقسم الأسواق بالبلدية تعمل على مدار الساعة لمتابعة مثل تلك المخالفات والقضاء عليها.