أخبار عاجلة

الجيش الروسي يعلن عن اختبار ناجح لعملية إطلاق صاروخ "تسيركون" خارق للصوت من بحر بارنتس -
"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة -
عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة -
تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة -
آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين -
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة -
هذه الفاكهة تحسّن الإنسولين وتخفّض نسبة السكر في الدم -
"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟ -
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل -
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة.. مصادرة 30 مبسطاً و20 عربة في سوق النكاسة العشوائي

Print
إتلاف 250 كلجم من الأسماك المتنوعة وطن خضروات وفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي

مكة.. مصادرة 30 مبسطاً و20 عربة في سوق النكاسة العشوائي

كشف رئيس بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة المهندس ياسر بن صالح مكاوي، عن أن سوق النكَّاسة العشوائي يشهد ممارسة البيع بطرق غير نظامية، وعرض المواد الغذائية الفاسدة بشكل عشوائي على عربات متجولة، مشيرًا أن الحملة التي نفذتها البلدية أسفرت عن مصادرة 30 مبسطاً و20 عربة، وإتلاف 250 كلجم من الأسماك المتنوعة، وإتلاف طن من الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد رئيس البلدية استمرار متابعة الأسواق العشوائية التي ينتشر فيها ممارسة البيع بطرق غير نظامية في الطرقات العامة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، مؤكداً أن الفرق الرقابية بقسم الأسواق بالبلدية تعمل على مدار الساعة لمتابعة مثل تلك المخالفات والقضاء عليها.

مكة.. مصادرة 30 مبسطاً و20 عربة في سوق النكاسة العشوائي

مكة.. مصادرة 30 مبسطاً و20 عربة في سوق النكاسة العشوائي

مكة.. مصادرة 30 مبسطاً و20 عربة في سوق النكاسة العشوائي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة

"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة

عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة

عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة

تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة

تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة

آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين

آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين

شبكة عيون الإخبارية