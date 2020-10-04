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"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي

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"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي "التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي
خلال برنامج "علم".. يساعد على الاطلاع على نتائج المرضى ومتابعتها إلكترونياً

أنهى التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى، ربط مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة له لطلب الفحوصات المخبرية وعرض نتائجها بالمختبر المركزي في التجمع من خلال برنامج "علم"، وهو ما يساعد على الاطلاع على نتائج المرضى ومتابعتها إلكترونياً وبشكل أفضل في ذات المراكز المقدمة للخدمة الصحية.
وستسهم هذه الخدمة في توفير عامل الوقت للمريض ولمقدم الخدمة الصحية من خلال تقديم خدمة ذات جودة أفضل بحيث تمكن الطبيب من الاطلاع على النتائج وسرعة تسجيل الوصفات الطبية دون الحاجة للانتظار لحين وصول نتائج الفحوصات المخبرية التي ترسل للمستشفيات المرجعية.
وتساعد هذه الوسائل التقنية في تمكين تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تعد الصف الأول في متابعة المجتمع وحمايته وتثقيفه من الأمراض، الأمر الذي سيمكن دوراً صحياً لمراكز الرعاية الصحية الأولية في متابعتها للمجتمع السكني.
ويسعى التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى إلى تقديم كامل الدعم من الكوادر البشرية وتسخير جميع الجوانب التقنية التي تسهم في إيجاد أفضل الحلول وتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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